Иркутская борица выиграла чемпионат России по грэпплингу

Общество, Фото: Байкальская академия джиу-джитсу

Турнир проходил с 11 по 12 декабря в Москве



12 декабря завершились чемпионат России и первенство мира по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Соревнования проходили в Москве.



Иркутская спортсменка Валерия Шувалова стала чемпионкой России по грэпплингу. Тренирует борицу Батор Ринчинэ. Теперь спортсменке предстоит выступить на чемпионате Европы, сообщает Байкальская академия джиу-джитсу.



Напомним, что в общекомандных зачётах в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» чемпионата России победил Северо-Кавказский федеральный округ. Первенство мира в общекомандном зачёте в обеих дисциплинах выиграли российские спортсмены.

