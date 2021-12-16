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Иркутская борица выиграла чемпионат России по грэпплингу

Иркутская борица выиграла чемпионат России по грэпплингу
Общество,  Фото:Байкальская академия джиу-джитсу
Турнир проходил с 11 по 12 декабря в Москве

12 декабря завершились чемпионат России и первенство мира по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Соревнования проходили в Москве.

Иркутская спортсменка Валерия Шувалова стала чемпионкой России по грэпплингу. Тренирует борицу Батор Ринчинэ. Теперь спортсменке предстоит выступить на чемпионате Европы, сообщает Байкальская академия джиу-джитсу.

Напомним, что в общекомандных зачётах в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» чемпионата России победил Северо-Кавказский федеральный округ. Первенство мира в общекомандном зачёте в обеих дисциплинах выиграли российские спортсмены.
Иркутская область грэпплинг чемпионат России спорт

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