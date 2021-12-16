Весь комплекс огневых упражнений выполняется в одном заезде
В экспериментальных заездах на полигоне Бурдуны в Бурятии принимают участие более 100 военнослужащих. В них задействовано более 30 единиц военной техники танкового соединения Восточного военного округа.
- Главной особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин, с места и в движении, - сообщает пресс-служба ВВО.
Так, танкисты совершенствуют ведение стрельбы с ходу, с места, с короткой остановки, из укрытий. Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200 м.
- Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.
Стоит отметить, что на подготовку военнослужащих влияет резко континентальный климат. Он позволяет подготовить экипажи для действий в любых климатических условиях как суровой зимы, так и жаркого лета.
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
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