В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Весь комплекс огневых упражнений выполняется в одном заезде



В экспериментальных заездах на полигоне Бурдуны в Бурятии принимают участие более 100 военнослужащих. В них задействовано более 30 единиц военной техники танкового соединения Восточного военного округа.



- Главной особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин, с места и в движении, - сообщает пресс-служба ВВО.



Так, танкисты совершенствуют ведение стрельбы с ходу, с места, с короткой остановки, из укрытий. Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200 м.



- Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчётов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.



Стоит отметить, что на подготовку военнослужащих влияет резко континентальный климат. Он позволяет подготовить экипажи для действий в любых климатических условиях как суровой зимы, так и жаркого лета.

