Беспозвоночные Байкала станут помощниками учёных при оценке климата

Ракообразные покажут изменение экосистемы озера
Беспозвоночные Байкала помогут учёным оценить, как изменение климата влияет на экосистему озера. Работы проводятся в Иркутском госуниверситете, сообщает пресс-служба вуза.
Иркутские учёные изучают особенности адаптации байкальской фауны беспозвоночных при сезонном похолодании. Это поможет не только понять, как влияет изменение климата на экосистему Байкала, но и разработать новые эффективные методы биомониторинга озера.
Исследование учёные проводят на амфиподах — отряде ракообразных, который насчитывает в озере Байкал более 350 видов. Большинство видов байкальских амфипод — эндемики (встречаются только в определённом регионе). Они и служат основным источником питания для рыб Байкала.
- Известно, что байкальские амфиподы сохраняют активность в зимний период, тогда как голарктический вид Gammarus lacustris впадает в оцепенение. Почему? Решая этот вопрос, я измеряла в образцах амфипод активность шести ключевых метаболических ферментов. В результате удалось показать, что байкальские эндемичные виды обладают метаболическими адаптациями к низкой температуре по сравнению с голарктическими амфиподами G. lacustris, — рассказывает автор исследования Юлия Широкова.
Полученные знания учёные смогут использовать в будущем: прогнозировать влияние изменения температуры на чувствительные организмы, населяющие экосистемы древних озёр.
Практическая значимость исследований — в разработке новых эффективных методов биомониторинга экосистемы озера Байкал.
- Как отмечают учёные, исследования биохимических адаптаций к низким температурам нужны для выявления новых молекул и биологических катализаторов, повышающих холодоустойчивость организмов. Такими молекулами могут стать ферменты, многократно ускоряющие биохимические реакции. После выявления холодоадаптированных ферментов и оценки их активности при разных условиях среды с помощью генно-инженерных методов можно встроить гены этих ферментов в бактерии и синтезировать в большом количестве ферментативные препараты. Полученные ферменты могут быть использованы в пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве бытовой химии, - сообщили в Иркутском госуниверситете.
Беспозвоночные Байкала станут помощниками учёных при оценке климата
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