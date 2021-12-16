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Беспозвоночные Байкала станут помощниками учёных при оценке климата

Беспозвоночные Байкала станут помощниками учёных при оценке климата
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ракообразные покажут изменение экосистемы озера

Беспозвоночные Байкала помогут учёным оценить, как изменение климата влияет на экосистему озера. Работы проводятся в Иркутском госуниверситете, сообщает пресс-служба вуза.

Иркутские учёные изучают особенности адаптации байкальской фауны беспозвоночных при сезонном похолодании. Это поможет не только понять, как влияет изменение климата на экосистему Байкала, но и разработать новые эффективные методы биомониторинга озера.

Исследование учёные проводят на амфиподах — отряде ракообразных, который насчитывает в озере Байкал более 350 видов. Большинство видов байкальских амфипод — эндемики (встречаются только в определённом регионе). Они и служат основным источником питания для рыб Байкала.

- Известно, что байкальские амфиподы сохраняют активность в зимний период, тогда как голарктический вид Gammarus lacustris впадает в оцепенение. Почему? Решая этот вопрос, я измеряла в образцах амфипод активность шести ключевых метаболических ферментов. В результате удалось показать, что байкальские эндемичные виды обладают метаболическими адаптациями к низкой температуре по сравнению с голарктическими амфиподами G. lacustris, — рассказывает автор исследования Юлия Широкова.

Полученные знания учёные смогут использовать в будущем: прогнозировать влияние изменения температуры на чувствительные организмы, населяющие экосистемы древних озёр.

Практическая значимость исследований — в разработке новых эффективных методов биомониторинга экосистемы озера Байкал.

- Как отмечают учёные, исследования биохимических адаптаций к низким температурам нужны для выявления новых молекул и биологических катализаторов, повышающих холодоустойчивость организмов. Такими молекулами могут стать ферменты, многократно ускоряющие биохимические реакции. После выявления холодоадаптированных ферментов и оценки их активности при разных условиях среды с помощью генно-инженерных методов можно встроить гены этих ферментов в бактерии и синтезировать в большом количестве ферментативные препараты. Полученные ферменты могут быть использованы в пищевой и фармацевтической промышленности, в производстве бытовой химии, - сообщили в Иркутском госуниверситете.


ученые Байкал

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