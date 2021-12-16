В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры

Заявки принимаются до 31 января 2022 года



В Забайкальском крае объявлено о начале приёма заявок на региональный отборочный этап XXI молодёжных Дельфийских игр. Конкурс состоится дистанционно по видеозаписям с 1 по 5 февраля 2022 года.



Для участия приглашаются учащиеся академических направлений детских школ искусств Читы и районов края, студенты средних профессиональных образовательных учреждений в области культуры региона. Возраст конкурсантов: от 10 до 25 лет.



Мероприятие проводится в следующих номинациях: фортепиано, скрипка, балалайка, домра, баян, аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение (соло), сольное народное пение.



Заявки принимаются до 31 января включительно на электронную почту организатора: zti.metodist@yandex.ru с пометкой «Дельфийские игры-2022».



Победители регионального отборочного этапа примут участие в XXI молодёжных Дельфийских играх в городе Красноярске с 22 по 27 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

