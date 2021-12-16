Заявки принимаются до 31 января 2022 года
В Забайкальском крае объявлено о начале приёма заявок на региональный отборочный этап XXI молодёжных Дельфийских игр. Конкурс состоится дистанционно по видеозаписям с 1 по 5 февраля 2022 года.
Для участия приглашаются учащиеся академических направлений детских школ искусств Читы и районов края, студенты средних профессиональных образовательных учреждений в области культуры региона. Возраст конкурсантов: от 10 до 25 лет.
Мероприятие проводится в следующих номинациях: фортепиано, скрипка, балалайка, домра, баян, аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение (соло), сольное народное пение.
Заявки принимаются до 31 января включительно на электронную почту организатора: zti.metodist@yandex.ru с пометкой «Дельфийские игры-2022».
Победители регионального отборочного этапа примут участие в XXI молодёжных Дельфийских играх в городе Красноярске с 22 по 27 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Её сочинение «Через тернии к звёздам» было посвящено теме освоения космоса
Весь комплекс огневых упражнений выполняется в одном заезде
Заявки принимаются до 31 января 2022 года
В нём разместятся библиотека, картинная галерея и помещения для занятий творчеством
В этом году мероприятие проводится в интерактивном формате
Им стала учитель из Окинского района Бурятии Арюна Иванова
В конкурсе участвовали молодые таланты 9 стран в возрасте от 10 до 25 лет
Подведены итоги республиканского конкурса «Республика Добрых Дел»
«Чёрной чумой Байкала» называют этих птиц жители Баргузинского района
Турнир проходил с 11 по 12 декабря в Москве
Финал в весовой категории до 57 кг будет полностью «бурятским»
Он составит 13793 рублей в расчёте на душу населения
Муслима апа живёт в селе Дырестуй Джидинского района
Техническая готовность объекта составляет 90%
Претендентам обещают высокую зарплату