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Птицы из Прибайкальского нацпарка получили подарки

Птицы из Прибайкальского нацпарка получили подарки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Для птиц сделали несколько десятков кормушек

В преддверии нового года птицы Прибайкальского национального парка получили полезный презент от иркутян. Это несколько десятков кормушек, изготовленных участниками конкурса «Синичкин день», которая проводится ежегодно в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Поделки займут места на самых оживлённых тропинках парка, в том числе – на Сарайском пляже острова Ольхон.

Подарков в виде новых кормушек хватит в том числе и городским пернатым. Их разместят в том числе в Кайском Бору, на бульваре Гагарина, в сквере Кирова и ещё нескольких городских парках Иркутска.
птицы национальный парк

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