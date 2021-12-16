Для птиц сделали несколько десятков кормушек
В преддверии нового года птицы Прибайкальского национального парка получили полезный презент от иркутян. Это несколько десятков кормушек, изготовленных участниками конкурса «Синичкин день», которая проводится ежегодно в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Поделки займут места на самых оживлённых тропинках парка, в том числе – на Сарайском пляже острова Ольхон.
Подарков в виде новых кормушек хватит в том числе и городским пернатым. Их разместят в том числе в Кайском Бору, на бульваре Гагарина, в сквере Кирова и ещё нескольких городских парках Иркутска.
Птицы из Прибайкальского нацпарка получили подарки
Общество, Фото:
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