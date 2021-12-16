Птицы из Прибайкальского нацпарка получили подарки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Для птиц сделали несколько десятков кормушек



В преддверии нового года птицы Прибайкальского национального парка получили полезный презент от иркутян. Это несколько десятков кормушек, изготовленных участниками конкурса «Синичкин день», которая проводится ежегодно в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Поделки займут места на самых оживлённых тропинках парка, в том числе – на Сарайском пляже острова Ольхон.



Подарков в виде новых кормушек хватит в том числе и городским пернатым. Их разместят в том числе в Кайском Бору, на бульваре Гагарина, в сквере Кирова и ещё нескольких городских парках Иркутска.

