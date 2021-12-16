Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса

Её сочинение «Через тернии к звёздам» было посвящено теме освоения космоса



Объявлены итоги всероссийского конкурса сочинений, участниками которого стали 355 человек со всей страны. Победителями стали 100 обучающихся из 63 субъектов Российской Федерации. В число лучших вошла девятиклассница Осинской средней школы №1 из Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Алёна Е. Её сочинение называется «Через тернии к звёздам».



В этом году участникам конкурса были предложены на выбор семь тематических направлений. Три из них посвящены юбилейным датам: 60-летию первого полёта человека в космос, 800-летию со дня рождения Александра Невского, 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. Также были темы о российских писателях, юбилеях литературных произведений, десятилетии детства в России.



По словам наставника школьницы из Осы, учителя русского языка и литературы Ирины Тумаковой, все направления, предложенные в этом году, были интересны, но тема космоса особенно заинтересовала школьницу.



– Судьбы людей, причастных к развитию космоса, непростые, полные испытаний и трудностей: Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин. Прочитав об этих людях, Алёна вдохновилась их подвигом, загорелась – и появился рассказ «Через тернии к звёздам». Чтобы совершить подвиг, оставить свой звёздный след, надо просто верить в свои силы и любить Родину, – поделилась Ирина Тумакова.



Напомним, всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года и направлен на возрождение традиций сочинения как самостоятельной творческой работы. Его участники – школьники и студенты профессиональных образовательных организаций. Тематические направления конкурса сочинений меняются ежегодно, отражая важные события культуры, науки, общественной жизни в нашей стране и в мире, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



