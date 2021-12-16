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Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 93 тысячи

Коронавирус в Забайкалье приближается к отметке в 93 тысячи
Общество,  Фото:pexels.com
Суточный прирост составил почти 300 больных

За сутки в Забайкальском крае выявлено 289 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 92 959 забайкальцев.

За прошедшие сутки 460 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 79 954.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 146 человек находятся в тяжёлом состоянии, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 2 057 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за сутки выявили 231 случай заболевания. Общее число случаев заражения достигло 73 482.
коронавирус

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