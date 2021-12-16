В Улан-Удэ проверили строительство пансионата для инвалидов и пожилых

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Строительство идёт по графику



Представители минсоцзащиты Бурятии проверили ход строительства пансионата для пожилых граждан и инвалидов в посёлке Светлый в Улан-Удэ.



Уже выполнены работы по устройству вертикальной планировки строительной площадки и подпорных стенок, земляные работы под котлован здания. На сегодняшний день выполнено технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал». Завершено устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Все запланированные работы по перекрытию основных жилых блоков и центральных помещений выполнены. Лимит бюджетных ассигнований на 2021 год освоен полностью в объеме 220,7 млн рублей, - прокомментировал заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов.



Отмечается, что пансионат будет представлять из себя дом-интернат общего типа на 150 мест. В комплексе будут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников - помещения для трудовой, культурно-образовательной, физкультурно-оздоровительной деятельности. В республике это будет первый пансионат такого масштаба.



Строительство начато в 2020 году, его планируется завершить к концу 2023 года.

