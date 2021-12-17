В Улан-Удэ днём до -20 градусов

В некоторых районах республики ожидается холодный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 декабря по республике переменная облачность днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -15,-20, местами -25,-30, по Прибайкалью -8,-13.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -18,-20.





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