Мастера представят жителям и гостям города унты на любой вкус
25 декабря на главной площади Читы пройдёт второй фестиваль унтов.
В программе фестиваля:
– торжественное открытие фестиваля;
– конкурс среди изготовителей унтов;
– выставка-ярмарка унтов и валяной обуви, изделий из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов (шапок, варежек, сумок и других аксессуаров);
– выставка авторских ножей Жигжита Баясхаланова;
– выставка авторских кукол художественной мастерской семьи Даши Намдакова;
– выставка креативной ханзы (традиционный бурятский сундук) Будажапа Бальжанова;
– выставка «Унты: история, традиции, легенды»;
– народные игры и забавы от краевого училища культуры;
– концертная программа хедлайнера фестиваля Бадмы-Ханды Аюшеевой;
– выступления творческих коллективов города: фольклорного ансамбля «Читинская слобода», фольклорного ансамбля «Ярило», национального театра песни и танца «Амар Сайн»;
– закрытие фестиваля, награждение победителей конкурса среди изготовителей унтов.
Кроме того, на площади расположится МегаУнт, тантамарески: новогодний тигрёнок, снеговик в унтах, Дед Мороз и Снеговик с подарками. Пройдёт фотоакция «#фестивальунтов75», сообщает пресс-служба учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края.
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В Чите проведут второй фестиваль унтов
Общество, Фото:
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