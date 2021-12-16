В Чите проведут второй фестиваль унтов

Общество, Фото: УМЦКиНТ Забайкальского края

Мастера представят жителям и гостям города унты на любой вкус



25 декабря на главной площади Читы пройдёт второй фестиваль унтов.



В программе фестиваля:

– торжественное открытие фестиваля;

– конкурс среди изготовителей унтов;

– выставка-ярмарка унтов и валяной обуви, изделий из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов (шапок, варежек, сумок и других аксессуаров);

– выставка авторских ножей Жигжита Баясхаланова;

– выставка авторских кукол художественной мастерской семьи Даши Намдакова;

– выставка креативной ханзы (традиционный бурятский сундук) Будажапа Бальжанова;

– выставка «Унты: история, традиции, легенды»;

– народные игры и забавы от краевого училища культуры;

– концертная программа хедлайнера фестиваля Бадмы-Ханды Аюшеевой;

– выступления творческих коллективов города: фольклорного ансамбля «Читинская слобода», фольклорного ансамбля «Ярило», национального театра песни и танца «Амар Сайн»;

– закрытие фестиваля, награждение победителей конкурса среди изготовителей унтов.



Кроме того, на площади расположится МегаУнт, тантамарески: новогодний тигрёнок, снеговик в унтах, Дед Мороз и Снеговик с подарками. Пройдёт фотоакция «#фестивальунтов75», сообщает пресс-служба учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края.



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