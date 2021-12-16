В нём разместятся библиотека, картинная галерея и помещения для занятий творчеством
После реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске будет располагаться культурно-досуговый центр. Средства на реконструкцию здания запланировали в региональном бюджете на 2022-2023 годы.
– В состав КДЦ войдут информационный центр краеведения – публичная библиотека для детей и взрослых, концертный зал на 100 мест, картинная галерея, помещения для занятий художественным, хореографическим, музыкальным творчеством, – отметил мэр Руслан Болотов. – Любой иркутянин, желающий заниматься танцами, рисованием, музыкой, сможет посещать культурно-досуговое учреждение. Здание будет оснащено всем необходимым оборудованием для доступа маломобильных групп населения, а это важно для ветеранских художественных коллективов.
Напомним, здание бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба является выявленным объектом культурного наследия. Каменное помещение построено на основе типового проекта, разработанного в 1936 году в стиле советского неоклассицизма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске кинотеатр реконструируют в культурно-досуговый центр
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