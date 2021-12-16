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Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»

Школьница из Бурятии стала победителем конкурса «Юный следователь»
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Конкурс детских исследовательских работ по тематике «История следствия» провёл Следственный комитет России

Школьница из Улан-Удэ приняла участие в конкурсе «Юный следователь». Девочка подготовила реферат о значении Нюрнбергского процесса в современном мироустройстве и написала сочинение «Если бы я была следователем».

После первого этапа конкурса, состоявшегося в Бурятии, её работа была направлена в центральный аппарат СК, где получила высокую оценку жюри. Сертификат победителя и букет цветов в торжественной обстановке юной участнице вручил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии. Вячеслав Сухоруков. Он отметил эрудицию девочки, подчеркнул оригинальность её идей, интересные взгляды в сочинении. Сухоруков предложил школьнице пойти по пути служения закону.
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