В соцсетях продолжают обсуждать вчерашние толчки
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 15 декабря, «трясло» Бурятию и Иркутскую область. Жители двух регионов почувствовали подземные толчки в 21:45.
- В 21:44 15 декабря произошло сейсмособытие, магнитуда – 4,9. Эпицентр землетрясения находился на акватории озера Байкал в Кабанском районе Бурятии, в 20 километрах от посёлка Танхой, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии ощущались толчки в Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах
В Иркутской области толчки почувствовали в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянском районах.
Социальные сети переполнены взволнованными комментариями от жителей Бурятии и Иркутской области:
- Надеюсь это не начало каскада землетрясений, как в прошлый раз, а то было очень и очень жутко просыпаться ночью.
- Да, чувствительно было.
Не обошлось и без политики. Иркутянин упомянул бывшего губернатора Иркутской области:
- Опять…Ну правда же при Левченко такого не было…
Отметим, утром в среду, 15 декабря, на Байкале также было зарегистрировано сейсмособытие, магнитудой 4,1 балла.
Иркутяне, как и улан-удэнцы, почувствовали землетрясение
Общество, Фото:
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