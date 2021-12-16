Она возрастет с 15 до 30 тысяч рублей
В этом году в Иркутске стипендию мэра получили 43 учащихся вузов, техникумов и колледжей. Активисты и отличники учёбы получили поддержку от администрации города в виде единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей.
- В следующем году администрация Иркутска планирует увеличить размер стипендий в два раза – до 30 тысяч рублей, - сообщает irkutskinform.ru.
Кроме того, пересматривается порядок выдвижения кандидатов. В вузах – один стипендиат на каждые 2500 студентов, в ссузах – один на каждую 1000 обучающихся. В результате таких изменений количество стипендиатов возрастет почти на 20 процентов.
В Улан-Удэ о подобных стипендиях мэра сообщалось лишь много лет назад.
При этом недавно пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что в 2022 учебном году ежемесячные стипендии из республиканского бюджета в размере 2 тысяч рублей получат 65 студентов-целевиков. С этим предложением выступило республиканское министерство культуры. Эту новую меру поддержки в виде стимулирующей выплаты утвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Лучшим студентам Иркутска увеличат стипендию мэра
Общество, Фото:
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