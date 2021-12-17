В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола

Соревнования состоятся в начале следующего года



Фестиваль зимнего футбола пройдёт с 3 по 8 января 2022 года в Чите. Участие в турнире на стадионе «Локомотив» примут три группы: мужчины, женщины и ветераны 40+.



Количество команд в основной группе (мужчины) ограничено до 48. Игры пройдут в формате «4+1», у ветеранов – «5+1».



Взносов за участие нет, однако для победителей запланированы денежные призы.



Кроме этого, согласно доброй традиции, на фестивале будут каша и горячий чай. Об этом сообщает федерация футбола Забайкальского края.



Возрастное ограничение 0+

