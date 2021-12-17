Соревнования состоятся в начале следующего года
Фестиваль зимнего футбола пройдёт с 3 по 8 января 2022 года в Чите. Участие в турнире на стадионе «Локомотив» примут три группы: мужчины, женщины и ветераны 40+.
Количество команд в основной группе (мужчины) ограничено до 48. Игры пройдут в формате «4+1», у ветеранов – «5+1».
Взносов за участие нет, однако для победителей запланированы денежные призы.
Кроме этого, согласно доброй традиции, на фестивале будут каша и горячий чай. Об этом сообщает федерация футбола Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
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