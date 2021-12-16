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В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев

В Бурятии юные лесники высадили тысячу деревьев
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Члены школьных лесничеств могут на бюджетной основе поступать в вузы по направлению «Лесное дело»

В этом году члены школьных лесничеств в Бурятии высадили около 1000 деревьев и кустарников, озеленяя парки и аллеи. Кроме этого, они также помогали и лесникам в посадках лесных культур – ребята высадили сеянцы сосны на 50 га. Совместно с лесниками ребята очистили около 15 га леса от мусора, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Мы постоянно изучаем что-то новое – ездим в лес, учимся пользоваться лесными инструментами, наблюдаем за природой и лесными животными, проводим всевозможные акции. Я состою в школьном лесничестве, потому что мне нравится помогать лесникам, а в будущем я тоже хочу стать лесником, - рассказала член школьного лесничества «Лесной патруль» Мария.

Дети помогают также животным. Так, за год они заготовили 20 кг кормов для зимней подкормки птиц, изготовили и развешали 150 кормушек для птиц.

- Дети очень любознательны и быстро впитывают всю информацию. Наша задача – помочь ребятам в изучении, сделать занятия для них как можно интереснее. Даже если ребята не свяжут свою жизнь с лесным хозяйством, они относятся к природе ответственнее, чем некоторые взрослые, - рассказывает куратор школьного лесничества, сотрудница Иволгинского лесхоза Галина Понаморёва.

Члены школьных лесничеств могут на бюджетной основе поступать в вузы республики по направлению «Лесное дело». Сейчас в лесном хозяйстве работает 30 специалистов, ранее состоявших в экологических объединениях.

Сегодня в Бурятии действует 42 школьных лесничества. Количество участников экодвижения превысило отметку в 1000 человек.


озеленение деревья

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