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Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»

Жители Бурятии жалуются на «обязаловку» с «Пушкинскими картами»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Требуют со школы», - рассказывают жители республики

Жители Тарбагатайского района Бурятии возмущаются тому, что их принуждают оформлять «Пушкинскую карту».

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 сентября в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут за счёт государства посещать культурные мероприятия. С начала сентября на «Пушкинскую карту» будет зачислено 3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей.

Житель района поинтересовался в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», почему «Пушкинскую карту» обязывают оформлять.

- Хотелось бы узнать, почему заставляют оформлять «Пушкинскую карту», что за обязаловка? Требуют со школы, в школе говорят, что указание свыше, - написал сельчанин.

Ситуацию прокомментировала начальник районного отдела образования Татьяна Номоконова. Она подтвердила, что, действительно, есть задание по оформлению «Пушкинских карт».

- Всем классным руководителям поручено отработать с детьми оформление «Пушкинской карты». В соответствии с данным проектом организованы гастрольные туры театров, филармоний и др. Конечно, регистрация карты - это личное желание родителя и ребёнка, но необходимо учитывать, что отказ от её оформления лишает ребёнка возможности приобщения ребёнка к культуре. Необходимо понять, что школа и родители должны совместно участвовать в воспитании ребёнка, а не создавать препятствия учителям и действовать во вред своих же детей, - цитирует Татьяну Номоконову «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Здесь также отметили, что благодаря проекту дети от 14 до 17 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране.
школа

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