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Музыканты Иркутской области стали призёрами Дельфийских игр стран СНГ

Музыканты Иркутской области стали призёрами Дельфийских игр стран СНГ
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе участвовали молодые таланты 9 стран в возрасте от 10 до 25 лет

Награды XV молодёжных Дельфийских игр государств – участников Содружества Независимых Государств завоевали три музыканта из Иркутской области.

- Музыканты из Иркутской области впервые приняли участие в Дельфийских играх стран СНГ. Они вошли в российскую команду благодаря победе на ХХ молодёжных Дельфийских играх России, которые состоялись в этом году, - отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

В Дельфийских играх стран СНГ принимали участие около 700 молодых талантов в возрасте от 10 до 25 лет. Это представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Соревнования прошли по десяти номинациям с разделением на возрастные группы: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. Было разыграно 27 комплектов наград.

«Золото» в номинации «Духовые инструменты» получил Дмитрий Цыпленков, преподаватель детской школы искусств №9 Иркутска. Дмитрий побеждал на всероссийских конкурсах молодых исполнителей на оркестровых инструментах «Viva», «Symphony», международных конкурсах-фестивалях «Жемчужина России» и «Лучший из лучших – Сибирь». В его коллекции наград – серебряная и золотая медали Дельфийских игр России.

Бронзовую медаль в номинации «Народные инструменты» завоевал балалаечник Иван П. Он окончил музыкальную школу в Усть-Илимске, сейчас учится в Московском областном базовом музыкальном колледже имени А.Н. Скрябина. Иван – обладатель четырёх золотых медалей Дельфийских игр России, а также различных наград российского и международного уровня.

Также диплом Дельфийских игр стран СНГ в номинации «Народные инструменты» получил Амин П. из Усть-Илимска. Он занимается в школе искусств №2. Амин становился лауреатом первой степени на IX международном конкурсе среди музыкантов «Grand music art», всероссийского детско-юношеского онлайн-конкурса исполнителей на народных инструментах «Русский напев». В этом году он выиграл золотую медаль на ХХ молодёжных Дельфийских играх России.

Иркутская область Дельфийские игры СНГ искусство музыка

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