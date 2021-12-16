Музыканты Иркутской области стали призёрами Дельфийских игр стран СНГ

В конкурсе участвовали молодые таланты 9 стран в возрасте от 10 до 25 лет



Награды XV молодёжных Дельфийских игр государств – участников Содружества Независимых Государств завоевали три музыканта из Иркутской области.



- Музыканты из Иркутской области впервые приняли участие в Дельфийских играх стран СНГ. Они вошли в российскую команду благодаря победе на ХХ молодёжных Дельфийских играх России, которые состоялись в этом году, - отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.



В Дельфийских играх стран СНГ принимали участие около 700 молодых талантов в возрасте от 10 до 25 лет. Это представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Соревнования прошли по десяти номинациям с разделением на возрастные группы: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. Было разыграно 27 комплектов наград.



«Золото» в номинации «Духовые инструменты» получил Дмитрий Цыпленков, преподаватель детской школы искусств №9 Иркутска. Дмитрий побеждал на всероссийских конкурсах молодых исполнителей на оркестровых инструментах «Viva», «Symphony», международных конкурсах-фестивалях «Жемчужина России» и «Лучший из лучших – Сибирь». В его коллекции наград – серебряная и золотая медали Дельфийских игр России.



Бронзовую медаль в номинации «Народные инструменты» завоевал балалаечник Иван П. Он окончил музыкальную школу в Усть-Илимске, сейчас учится в Московском областном базовом музыкальном колледже имени А.Н. Скрябина. Иван – обладатель четырёх золотых медалей Дельфийских игр России, а также различных наград российского и международного уровня.



Также диплом Дельфийских игр стран СНГ в номинации «Народные инструменты» получил Амин П. из Усть-Илимска. Он занимается в школе искусств №2. Амин становился лауреатом первой степени на IX международном конкурсе среди музыкантов «Grand music art», всероссийского детско-юношеского онлайн-конкурса исполнителей на народных инструментах «Русский напев». В этом году он выиграл золотую медаль на ХХ молодёжных Дельфийских играх России.



