В Бурятии ожидается резкое потепление

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра



В ближайшие дни в Бурятии прогнозируется потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



- Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тыва, Бурятия - тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Будет очень резкое различие между севером и югом, - отметил метеоролог.



На севере Западной и Средней Сибири, Урала, европейской части России, Красноярского края с субботы-понедельника, напротив, ожидается похолодание. Прогнозируется температура ниже нормы на 12-16 градусов.

