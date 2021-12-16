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В Бурятии ожидается резкое потепление

В Бурятии ожидается резкое потепление
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра

В ближайшие дни в Бурятии прогнозируется потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

- Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тыва, Бурятия - тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Будет очень резкое различие между севером и югом, - отметил метеоролог.

На севере Западной и Средней Сибири, Урала, европейской части России, Красноярского края с субботы-понедельника, напротив, ожидается похолодание. Прогнозируется температура ниже нормы на 12-16 градусов.
прогноз погоды

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