Прокуратура Бурятии выявила почти 22 тысячи нарушений закона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Региональный надзорный орган озвучил статистические данные с начала года



За 11 месяцев 2021 года органами прокуратуры Бурятии при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявлены и пресечены 21 899 нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 3 936 лиц. В суды направлены 1 262 исковых заявления, по протестам прокуроров отменены и изменены 489 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены 146 уголовных дел.



Прокурорами установлены 2 710 нарушений закона о трудовых правах граждан, 1 329 – жилищных правах, 2 560 – в области охраны окружающей среды и природопользования, 1 629 ‒ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 2 484 ‒ при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.



Проверками вскрыты свыше 3 400 нарушений в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Для их устранения внесены 838 представлений, в суды направлены 282 иска, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 755 должностных лиц.



На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлены 23 212 нарушений закона, по инициативе прокуроров поставлены на учёт 709 преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтённых. Органам предварительного расследования направлены 1 715 требований, внесены 392 представления об устранении нарушений закона, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 639 должностных лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах и организациях, участвующих в исполнении уголовных наказаний, прокурорами выявлены 1 037 нарушений закона, для их устранения внесены 192 представления, опротестованы 13 незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 222 должностных лица.

