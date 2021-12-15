Бурятские политтехнологи претендуют на политическую премию «Гамбургский счёт»
По итогам избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва работа политтехнологов Бурятии была оценена по достоинству. Команда бурятских политтехнологов включена в шорт-лист претендентов на политическую премию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счёт-2021». Об этом сообщил юрист Николай Васюткин, который известен своей работой в различных выборных кампаниях.
- Итоги будут подведены уже завтра, 16 декабря. Это ежегодная премия, где определяются лучшие избирательные кампании по мнению политологов и политтехнологов России, - рассказал «Байкал-Daily» электоральный юрист.
По его словам, это отличная новость. Команда из Бурятии посоревнуется в номинации «Лучшая региональная кампания непарламентской оппозиции по партийным спискам на выборах в Госдуму».
- Даже попадание в шорт-лист - это уже огромный успех, - отмечает Васюткин.
Премия «Гамбургский счет» присуждается политикам, деятелям, партиям и кандидатам в России и за рубежом за результативность политических кампаний, технологичность, соблюдение демократических процедур и креативность.
Впервые команда из Бурятии попала в шорт-лист политической премии
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