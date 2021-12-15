Впервые команда из Бурятии попала в шорт-лист политической премии

Бурятские политтехнологи претендуют на политическую премию «Гамбургский счёт»



По итогам избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва работа политтехнологов Бурятии была оценена по достоинству. Команда бурятских политтехнологов включена в шорт-лист претендентов на политическую премию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счёт-2021». Об этом сообщил юрист Николай Васюткин, который известен своей работой в различных выборных кампаниях.



- Итоги будут подведены уже завтра, 16 декабря. Это ежегодная премия, где определяются лучшие избирательные кампании по мнению политологов и политтехнологов России, - рассказал «Байкал-Daily» электоральный юрист.



По его словам, это отличная новость. Команда из Бурятии посоревнуется в номинации «Лучшая региональная кампания непарламентской оппозиции по партийным спискам на выборах в Госдуму».



- Даже попадание в шорт-лист - это уже огромный успех, - отмечает Васюткин.



Премия «Гамбургский счет» присуждается политикам, деятелям, партиям и кандидатам в России и за рубежом за результативность политических кампаний, технологичность, соблюдение демократических процедур и креативность.

