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В Улан-Удэ дети катаются с опасной стихийной горки

В Улан-Удэ дети катаются с опасной стихийной горки
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Опасные развлечения происходят на «туалетной плитка»

В Улан-Удэ дети катаются на откосах под путепроводом на Элеваторе. Склоны облицованы плиткой, которую в народе прозвали «туалетной». Сейчас её припорошило снегом, отчего склон стал более скользким. Катающихся здесь детей запечатлел подписчик паблика «Аноним 03».

«Дети устроили покатушки на Элеваторе. Очень опасно», - написал автор видео.

Катаясь здесь, дети рискуют получить травмы. Разогнавшись, они могут угодить в бетонное ограждение, или даже вылететь на оживлённую проезжую часть. Также могут пострадать проходящие мимо люди, если дети в них врежутся.

В комментариях развернулась дискуссия на эту тему. Один из подписчиков упомянул ужесточённые требования для ледяных горок: «Спасибо властям, что усложнили процедуру ледяных горок, дети теперь там регулярно будут кататься».

Как сообщал «Байкал-Daily», теперь горки должны проходить сертификацию на соблюдение ГОСТов, так как часть из них приравняли к аттракционам.

Впрочем, некоторые не заметили в детской забаве ничего опасного: «Всю жизнь там катался, но раньше плитка не такая скользкая была», «Дети там катаются лет 50», «Сам там катался, класс!».

Другие же с некоторым сарказмом отнеслись к ситуации: «Что там опасного??? Подумаешь впечатаются рожами в бетон, молочные зубы быстрей выпадут...», «Дольше проживут, опыт он и есть опыт».

За несколько дней видео просмотрели более 24 тысяч раз.

В прошлом году в Улан-Удэ обсуждалась замена надоевшей горожанам «туалетной» плитки. Часть откосов на Элеваторе уже заменили газонной решёткой. Однако до второй части откосов – тех, что под путепроводом, пока не дошли.


горка

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