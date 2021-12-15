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В Забайкалье наградят «Семьи года»

В Забайкалье наградят «Семьи года»
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония пройдёт в Чите 16 декабря

Чествование семей-победителей конкурса «Семья года 2021» состоится 16 декабря в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкалья.

Награды вручат пяти забайкальским семьям, которые стали победителями регионального этапа конкурса, а семья Семёновых из Читинского района – победителем всероссийского конкурса. Супруги Максим и Наргиза стали лучшими в номинации «Молодая семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, в этом году участие в конкурсе приняли 28 семей из 20 районов края. По решению оргкомитета конкурса победителями регионального этапа были признаны следующие семьи:
- в номинации «Многодетная семья» - семья Сикора (Оловяннинский район);
- в номинации «Молодая семья» - семья Семёновых (Читинский район);
- в номинации «Сельская семья» - семья Хафизовых (Улётовский район);
- в номинации «Золотая семья» - семья Кожевниковых (Карымский район);
- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Баясхалановых (Агинский район).
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