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В Бурятии стартует конкурс оформления саней

В Бурятии стартует конкурс оформления саней
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие можно всей семьёй

В Улан-Удэ объявлен семейный творческий конкурс «Наши сани, едут сами» на лучшее оформление и дизайн саней. Принять участие могут дети и их родители.

Главное условие конкурса – оригинальное оформление саней в новогодней тематике с возможным использованием иллюминации. Оформление саней может быть выполнено из разнообразных материалов (бумага, фольга, мишура, дюралайт, декоративные наклейки, краски и т.д.). Также участникам конкурса необходимо подписаться на страничку этнографического музея народов Забайкалья в Инстаграм. На своей личной странице опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей#НашиСаниЕдутСами, отметив музей ссылкой @etno_museum03.

Приём работ начинается с 16 декабря и закончится 13 января 2022 года. Заявки для участия с фотографиями саней принимаются на e-mail: konkurs_emtp@mail.ru. В теме письма необходимо указать: «Заявка на участие в конкурсе «Наши сани, едут сами».

Все работы разместят на официальном сайте музея. Каждый участник конкурса получит «сертификат участника». Награждение призёров пройдёт в онлайн-формате. Победители конкурса получат памятные дипломы, ценные призы и подарки, сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 0+
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