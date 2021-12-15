В Заиграевском районе Бурятии выберут «Человека года»

«Человек года» по версии районной газеты становится ярким и запоминающимся событием в жизни Заиграевского района. Подобный конкурс муниципального масштаба проводится в республике только в Заиграево.





Первая премия «Человек года» прошла в Заиграевском районе Бурятии в 2014 году. Восьмой год порадуют заиграевцев организатор районной премии, газета «Вперёд». Для неё 2021 год – юбилейный, год 85-летия со дня образования популярной районки. Коллектив редакции чествует простых людей, жителей своего района, чьи поступки, а порой и сама жизнь стали подлинным примером традиционных для нашего общества моральных и духовно-нравственных ценностей, но о которых неизвестно широкой публике.- Впервые за три года наша премия пройдёт в районном ДК. Ранее из-за пандемии мы рассказывали о наших героях онлайн. Сейчас все билеты распроданы, они обычно раскупаются за две недели до проведения «Человека года», - рассказала «Байкал Daily» редактор газеты «Вперёд» Зоя Степанова.В этом году снова на сцену районного ДК выйдут люди, чья жизнь – пример для многих заиграевцев. Организаторы ежегодно устраивают для жителей своего района праздник, где выступают ведущие артисты и коллективы Бурятии. Спонсорами премии становятся не только предприниматели Заиграева, но и известные компании Бурятии. Вели «Человек года» популярные актеры и ведущие. Первый конкурс провёл журналист ГТРК «Бурятия» Илья Кошлюнов. Завтра, 16 декабря выступят для заиграевцев бурятский цирк, артисты театра оперы и балета, театр танца «Угол зрения» и коллективы района.