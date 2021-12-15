Сказочный зверь сидит на крыше остановки
Дракон, сделанный из шин, находится на крыше остановки в микрорайоне Бурвод в столице Бурятии. Хотя он появился уже давно, но продолжает привлекать внимание горожан. «Как вам такой дракон из шин на Бурводе?» - обратились к жителям в паблике ulan_ude_city.
Дракон весьма колоритен, кто его автор неизвестно. Подписчики отмечают, что так гораздо лучше, чем старые шины просто бы валялись. Они называют арт-объект классным и интересным, и отмечают, что выглядит дракон, как живой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2012 году в Бурятии начал работу завод по переработке изношенных автомобильных шин – ОАО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Как сообщает предприятие, в результате разложения изношенные шины выделяют загрязняющие вещества в атмосферный воздух, почву и грунтовые воды. Поэтому их нельзя ни сжигать, ни закапывать, ни просто выбрасывать.
- Мы даём старой резине «вторую жизнь», перерабатывая её безопасным для экологии способом и изготавливая сырье для производства детских, спортивных и общественных объектов, - сообщается на сайте предприятия.
От граждан завод принимает старые шины бесплатно. Физические лица могут сдать изношенные покрышки на утилизацию в пунктах приёма в селе Нижний Саянтуй, в Улан-Удэ и в посёлке Заиграево. Сдав старую резину, жители Бурятии сделают доброе дело и не нанесут вред без того загрязнённой атмосфере республики.
Дракона из переработанных шин хвалят улан-удэнцы
Общество, Фото:
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