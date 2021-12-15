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15 декабря

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В Бурятии наградили лучших в молодёжной политике

В Бурятии наградили лучших в молодёжной политике
Общество,  Фото:пресс-служба молодёжного центра РБ
Было отмечено 87 номинантов в 27 номинациях

14 декабря в Улан-Удэ прошло награждение по итогам работы в сфере молодёжной политики в 2021 году. На церемонии свои награды получили победители и призёры конкурсов «Признание», «Республика добрых дел» и «Лучшая молодая семья».

Как сообщает молодёжный центр РБ, по результатам регионального конкурса в сфере молодёжной политики «Признание» победители по номинациям распределились следующим образом.

«Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования»
Третье место – Смирнова Татьяна Александровна, Иволгинский район;
Второе место – Кузина Анастасия Николаевна, г. Северобайкальск;
Первое место – Лозицкая Виктория Викторовна, Хоринский район.

«Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи»
Алексеева Елена Анатольевна, Джидинский район.

«Лучшее муниципальное образование/городской округ по реализации молодёжной политики Республики Бурятия»
Третье место – управление спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Заиграевский район» в лице Ивановой Ирины Федоровны;
Второе место – администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» в лице Серых Анны Андреевны;
Первое место – отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту управления образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск» в лице Кузиной Анастасии Николаевны.

«Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования по реализации молодёжной политики»
Третье место – Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова (БГСХА);
Второе место – Бурятский республиканский индустриальный техникум (БРИТ);
Первое место – Улан-Удэнский авиационный техникум.

«Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего профессионального образования»
Студенческое самоуправление исторического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (ССУ ИФ).

«Молодёжный проект года»
Третье место – Нимбуев Гэсэр Чингисович, БРПК, «Корпус общественных наблюдателей»;
Второе место – Лосева Анна Владимировна, центр студенческих инициатив и академической мобильности «Каравай дружбы»;
Первое место – Тарасова Татьяна Игоревна, Мухоршибирский район, «Туристско-краеведческий клуб для школьников».

«Лучшая молодёжная ОО»
Бурятское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

«Лучший молодёжный аккаунт/блог в социальных сетях»
Третье место – БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
Второе место – штаб педагогических отрядов Республики Бурятия;
Первое место – «Все колледжи Бурятии», Балданова Елизавета Жаргаловна.

«Меценат года»
Доржиев Геннадий Юрьевич – депутат Народного Хурала Республики Бурятия, генеральный директор Торгово-строительной компании ООО «СмитИнвест»;
Золотарев Дмитрий Владимирович – ООО «Неомьюзик»;
Исматов Бахтиёр Исматович – Индивидуальный предприниматель;
Шмыров Валентин Юрьевич – Индивидуальный предприниматель;
Шахбазян Ашот Агабекович – Индивидуальный предприниматель;
Фонд социальной помощи лесозаготовителей Хоринского района.
Бурятия молодежная политика конкурс награждение Улан-Удэ молодежь

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