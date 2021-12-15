В Бурятии наградили лучших в молодёжной политике

Общество, Фото: пресс-служба молодёжного центра РБ

Было отмечено 87 номинантов в 27 номинациях



14 декабря в Улан-Удэ прошло награждение по итогам работы в сфере молодёжной политики в 2021 году. На церемонии свои награды получили победители и призёры конкурсов «Признание», «Республика добрых дел» и «Лучшая молодая семья».



Как сообщает молодёжный центр РБ, по результатам регионального конкурса в сфере молодёжной политики «Признание» победители по номинациям распределились следующим образом.



«Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования»

Третье место – Смирнова Татьяна Александровна, Иволгинский район;

Второе место – Кузина Анастасия Николаевна, г. Северобайкальск;

Первое место – Лозицкая Виктория Викторовна, Хоринский район.



«Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи»

Алексеева Елена Анатольевна, Джидинский район.



«Лучшее муниципальное образование/городской округ по реализации молодёжной политики Республики Бурятия»

Третье место – управление спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Заиграевский район» в лице Ивановой Ирины Федоровны;

Второе место – администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» в лице Серых Анны Андреевны;

Первое место – отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту управления образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск» в лице Кузиной Анастасии Николаевны.



«Лучшее образовательное учреждение высшего и среднего профессионального образования по реализации молодёжной политики»

Третье место – Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова (БГСХА);

Второе место – Бурятский республиканский индустриальный техникум (БРИТ);

Первое место – Улан-Удэнский авиационный техникум.



«Лучший студенческий клуб учреждений высшего и среднего профессионального образования»

Студенческое самоуправление исторического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (ССУ ИФ).



«Молодёжный проект года»

Третье место – Нимбуев Гэсэр Чингисович, БРПК, «Корпус общественных наблюдателей»;

Второе место – Лосева Анна Владимировна, центр студенческих инициатив и академической мобильности «Каравай дружбы»;

Первое место – Тарасова Татьяна Игоревна, Мухоршибирский район, «Туристско-краеведческий клуб для школьников».



«Лучшая молодёжная ОО»

Бурятское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».



«Лучший молодёжный аккаунт/блог в социальных сетях»

Третье место – БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;

Второе место – штаб педагогических отрядов Республики Бурятия;

Первое место – «Все колледжи Бурятии», Балданова Елизавета Жаргаловна.



«Меценат года»

Доржиев Геннадий Юрьевич – депутат Народного Хурала Республики Бурятия, генеральный директор Торгово-строительной компании ООО «СмитИнвест»;

Золотарев Дмитрий Владимирович – ООО «Неомьюзик»;

Исматов Бахтиёр Исматович – Индивидуальный предприниматель;

Шмыров Валентин Юрьевич – Индивидуальный предприниматель;

Шахбазян Ашот Агабекович – Индивидуальный предприниматель;

Фонд социальной помощи лесозаготовителей Хоринского района.

