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Ольхонский грызун стал героем стикерпака

Ольхонский грызун стал героем стикерпака
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Зверёк делится с пользователями самыми разными эмоциями

Представительница фауны Ольхона и Приольхонья — ольхонская полёвка — появилась на электронных стикерах. Эндемик Иркутской области делится с пользователями самыми разными эмоциями: отдыхает на песках Сарайского пляжа, обнимает любимого, наслаждается вкусным веганским обедом или же грустит из-за мусора или строительства пирамидок, вытаптывания редких байкальских цветов, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Появление стикерпака я и моя коллега, Светлана Собчак, рассматривали как способ донести до широкой аудитории информацию о тех обитателях Прибайкальского национального парка, которых многие даже не замечают. Между тем эти зверьки – важная часть экосистемы Байкала. Ольхонская полёвка, например, обитает в каменных россыпях. Там она устраивают кладовые и спальни, связанные между собой сетью переходов. В каждом помещении свой микроклимат. В спальне не должно быть сквозняков и влаги, с этой целью полёвки закладывают щели мелкими камешками. Для успешной зимовки зверьки заготавливают зелёные корма, раскладывая небольшие побеги трав в хорошо вентилируемых камерах в скалах. Собирать такие камни в пирамидки – значит, лишать полёвок укрытия и запасов, обрекать на гибель… Стикерпак проиллюстрирует: что это за зверёк и что нужно для его сохранения, - рассказала Алёна Стадницкая, специалист отдела экопросвещения «Заповедного Прибайкалья».

- Нам хотелось, чтобы мультяшный образ ольхонской полёвки порадовал пользователей мессенджеров и вместе с этим напомнил об экологических проблемах и сохранении самого зверька. Факты о жизни этого байкальского эндемика отражены в галерее стикеров. Скачать стикерпак «Ольхонская полёвка» можно уже сейчас для WhatsApp и Telegram. Рассчитываем, что пользователи оценят новинку по достоинству, - добавила автор стикеров Валентина Межецкая.
Иркутская область Ольхон грызуны дикие животные мессенджеры интернет

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