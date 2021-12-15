В инспекторских участках Тункинского нацпарка стартовала продажа ёлок

Там уже начался приём заявок



Для приобретения основного символа Нового года жителям Тункинкого района Бурятии можно обратиться с заявлением в инспекторский участок Тункинского национального парка, сообщает пресс-служба учреждения.



Для местных жителей цена за лесную красавицу с прошлого года не изменилась.



Заявки принимают Кыренский, Туранский, Аршанский и Зун-Муринский инспекторские участки Тункинского национального парка.

