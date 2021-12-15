Там уже начался приём заявок
Для приобретения основного символа Нового года жителям Тункинкого района Бурятии можно обратиться с заявлением в инспекторский участок Тункинского национального парка, сообщает пресс-служба учреждения.
Для местных жителей цена за лесную красавицу с прошлого года не изменилась.
Заявки принимают Кыренский, Туранский, Аршанский и Зун-Муринский инспекторские участки Тункинского национального парка.
В инспекторских участках Тункинского нацпарка стартовала продажа ёлок
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