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В инспекторских участках Тункинского нацпарка стартовала продажа ёлок

В инспекторских участках Тункинского нацпарка стартовала продажа ёлок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там уже начался приём заявок

Для приобретения основного символа Нового года жителям Тункинкого района Бурятии можно обратиться с заявлением в инспекторский участок Тункинского национального парка, сообщает пресс-служба учреждения.

Для местных жителей цена за лесную красавицу с прошлого года не изменилась.

Заявки принимают Кыренский, Туранский, Аршанский и Зун-Муринский инспекторские участки Тункинского национального парка.
елка национальный парк

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