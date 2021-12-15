Остановки появились там, где автобусы не ходят
Жители Заиграевского района Бурятии задаются вопросом, для чего установили автобусную остановку на участки дороги Дабаты – Сосновый Бор. Ведь никакие автобусы там не ходят. Вопрос местные жители задали в группе «Заиграево-инфо».
В свою очередь, в минтрансе Бурятии пояснили, что остановки установили заранее – «на будущее».
- Остановочные пункты предусмотрены на будущее, так администрация Улан-Удэ планирует в дальнейшем запускать по этой дороге автобусные маршруты в связи с расширением жилой застройки, - сообщили в пресс-службе минтранса.
В пригороде Улан-Удэ автобусные остановки поставили впрок
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