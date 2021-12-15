В списке лучших школ России бурятских заведений не оказалось
Первое место по Бурятии по результатам исследования российского рейтингового агентства Raex заняла гимназия №14. Второе – школа №49.
В это среднее учебное заведение пришло письмо от агентства Raex, которое подтверждает рейтинговое место школы №49. Исследование проводилось по результатам поступления выпускников школ в вузы страны.
- Мы входим третий год в 20-ку ДФО, в прошлом году вошли в пятёрку лидеров этого рейтинга, - рассказала «Байкал-Daily» директор школы №49 Людмила Попова.
Выпускники этой школы поступили не только в ведущие вузы страны, но и в зарубежные университеты Венгрии и Австрии. В списке вузов, где учатся воспитанники улан-удэнской школы – МГУ, Санкт-Петербургские университеты и другие не менее известные высшие учебные заведения России.
На третьем месте в Бурятии оказалась Российская классическая гимназия № 59.
Также в десятку лучших вошли школа №35, школа № 32, Лингвистическая гимназия № 33, школа № 19, Лингвистическая гимназия № 3, школа № 25, лицей-интернат № 61. Как видим, список лучших состоит только из улан-удэнских школ, учебные заведения районов пока не выдерживают конкуренцию.
Также рейтинговое агентство Raex представило рейтинг лучших школ России. Список состоит из 300 заведений, ни одна школа Бурятии в него не попала.
Возглавили рейтинг московские школы: лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа, предуниверситарий МИФИ, школа №1535 и СУНГ МГУ.
Исследование проводится ежегодно при участии 50 лучших вузов страны, подтверждение об успехах школ рассылается в профильные министерства российского и регионального уровня, также уведомляется руководство региона.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о вхождении трёх школ Улан-Удэ в рейтинг по ДФО. В топ-20 лучших школ Дальневосточного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России за 2021 год вошли улан-удэнская школа №49 и две гимназии – № 14 и 59.
Российское рейтинговое агентство назвало лучшие школы Бурятии
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