Победителем стал медиа-центр из Гусиноозёрска
В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса юных журналистов «Золотое перо». В нём приняли участие более 150 учащихся и их педагогов из 12 районов республики и Улан-Удэ.
Обладателем гран-при стал «Самый медийный и креативный школьный медиа-центр МБОУ СОШ №4 имени Героя соцтруда Г.Д. Тучинова г. Гусиноозёрск» под руководством Софьи Батуевой. Победитель представит Бурятию на 32-м международном фестивале «Волжские встречи» в Казани. Он пройдёт с 4 по 10 января 2022 года.
С остальными победителями и призёрами в номинациях можно ознакомиться на сайте министерства образования РБ. Дипломы, призы и благодарственные письма можно получить в городской библиотеке Улан-Удэ на улице Ленина, сообщает пресс-служба министерства.
В Бурятии выбрали лучших школьных журналистов
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