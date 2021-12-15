Мужчина пожаловался, что живёт на улице
В Тункинском районе Бурятии осуждённый при постановке на учёт в филиал уголовно-исполнительной инспекции рассказал, что не имеет постоянного места жительства и живёт на улице.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции оказали ему социальную помощь.
На сегодня мужчину трудоустроили, он работает у индивидуального предпринимателя. На территории базы отдыха бизнесмена ему предоставили жильё.
Индивидуальный предприниматель пояснил, что осуждённый находится на испытательном сроке, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии помогли бездомному осуждённому
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