Церемония открытия прошла 14 декабря
14 декабря в Улан-Удэ состоялось праздничное открытие «Ёлки добра» для воспитанников детского дом-интерната «Журавушка». Мероприятие прошло в торговом центре «Capital Mall», сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
В детском доме-интернате «Журавушка» воспитывается 55 детей с инвалидностью в возрасте от 4 до 23 лет, в том числе с тяжёлыми множественными нарушениями речи, слуха и зрения. В преддверии Нового года определиться в своих желаниях ребятам помогли сотрудники детского дома. А желания у воспитанников детского дома, как и у всех детей, самые разные: большие машины, куклы, планшеты, музыкальные игрушки, колонки и коврики, бизиборды, подвесные игрушки, игрушки-качалки, Лего, металлофон, игрушки-синтезаторы, мягкие красочные подушечки с изображениями или в форме забавных животных. Девочки постарше мечтают о нарядных платьях, мальчишки будут рады красивым спортивным костюмам и тёплым уггам.
Для того, чтобы осуществить мечту особенного ребёнка под Новый год, каждый желающий мог приехать в ТРЦ и выбрать на ёлке шарик с пожеланием одного ребёнка. Так, специалисты республиканской детско-юношеской библиотеки выбрали шар с пожеланием от мальчика Пети, который мечтал получить большую машину и книжки. Библиотекари на собранные средства купили подарок Пете и вручили ему в торжественной обстановке.
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В Улан-Удэ открылась «Ёлка добра» для воспитанников детского дома
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