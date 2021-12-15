Фестиваль стартует с концерта хоровой музыки
XIII Байкальский рождественский фестиваль откроется 27 декабря в Улан-Удэ. В этот день в 18:00 состоится хоровой концерт в Римско-католической церкви на проспекте Строителей.
В концерте примут участие народная артистка РБ, солистка БГАТОиБ Ольга Жигмитова; смешанный хор дирижёрско-хорового отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского, вокальный ансамбль IV курса дирижёрско-хорового отделения; художественный руководитель и дирижёр, хормейстер БГАТОиБ Майдар Дамбаев; концертмейстеры Олеся Ерастова и Дарья Коркина.
В программе прозвучат произведения отечественной и зарубежной хоровой музыки. Вход на концерт свободный, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Напомним, что в январе зрителей Байкальского рождественского фестиваля в Улан-Удэ ждёт авторский проект Дмитрия Селипанова в жанре пост-классики.
Возрастное ограничение 6+
Рождественский фестиваль откроется в Улан-Удэ 27 декабря
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