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Рождественский фестиваль откроется в Улан-Удэ 27 декабря

Рождественский фестиваль откроется в Улан-Удэ 27 декабря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль стартует с концерта хоровой музыки

XIII Байкальский рождественский фестиваль откроется 27 декабря в Улан-Удэ. В этот день в 18:00 состоится хоровой концерт в Римско-католической церкви на проспекте Строителей.

В концерте примут участие народная артистка РБ, солистка БГАТОиБ Ольга Жигмитова; смешанный хор дирижёрско-хорового отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского, вокальный ансамбль IV курса дирижёрско-хорового отделения; художественный руководитель и дирижёр, хормейстер БГАТОиБ Майдар Дамбаев; концертмейстеры Олеся Ерастова и Дарья Коркина.

В программе прозвучат произведения отечественной и зарубежной хоровой музыки. Вход на концерт свободный, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.

Напомним, что в январе зрителей Байкальского рождественского фестиваля в Улан-Удэ ждёт авторский проект Дмитрия Селипанова в жанре пост-классики.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия фестиваль концерт филармония Улан-Удэ хоровое пение хоровая музыка Рождество Христово

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