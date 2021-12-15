Победителями стали футболисты спортшколы №5
В Бурятии прошёл футбольный «Кубок Друзей» Владимира Граната. В этом году из-за ограничительных мер турнир провели в один день. Участие принимали команды 2008 года рождения.
Победу в соревнованиях одержали футболисты спортивной школы №5 города Улан-Удэ. Второе место занял детский футбольный клуб «Голеадор». Третье место досталось игрокам из «Локомотива СШ-6». Четвёртыми стали представители Гусиноозёрской СШОР. Также в турнире принимали участие ФК «Спарта», «Иволга», спортивная школа №6, Кабанский «Орлёнок» и «Локомотив».
Все участники получили ценные подарки, а лучшим игрокам турнира вручили футболки сборной России с автографами игроков. Ребята также были рады увидеть Владимира Граната, сфотографироваться с ним и получить его автограф. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.
В Улан-Удэ разыграли «Кубок Друзей» Владимира Граната
Общество, Фото:
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