В Улан-Удэ разыграли «Кубок Друзей» Владимира Граната

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Победителями стали футболисты спортшколы №5



В Бурятии прошёл футбольный «Кубок Друзей» Владимира Граната. В этом году из-за ограничительных мер турнир провели в один день. Участие принимали команды 2008 года рождения.



Победу в соревнованиях одержали футболисты спортивной школы №5 города Улан-Удэ. Второе место занял детский футбольный клуб «Голеадор». Третье место досталось игрокам из «Локомотива СШ-6». Четвёртыми стали представители Гусиноозёрской СШОР. Также в турнире принимали участие ФК «Спарта», «Иволга», спортивная школа №6, Кабанский «Орлёнок» и «Локомотив».



Все участники получили ценные подарки, а лучшим игрокам турнира вручили футболки сборной России с автографами игроков. Ребята также были рады увидеть Владимира Граната, сфотографироваться с ним и получить его автограф. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.

