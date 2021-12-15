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В Туве фермер экспериментирует со скрещиванием бурятских и местных овец

В Туве фермер экспериментирует со скрещиванием бурятских и местных овец
Общество,  Фото:официальный портал РТ
Бараны из Бурятии стали популярны в Овюрском районе Тувы

Фермер Кара-Кат Донгак развивает отрасль овцеводства в родном Овюрском районе Тувы. Он занимается скрещиванием баранов-производителей бурятской породы «буубэй» с тувинскими короткожирнохвостными овцами. Результаты эксперимента будут подведены через три года.

Разведением овец фермер занимается второй год. На средства гранта приобрёл 100 баранов-производителей бурятской породы «буубэй». Эта порода ценится за густую шерсть, вкусное мясо и неприхотливость в уходе. Животные отличаются толстой кожей и приспособлены к резкоконтинентальному климату Тувы.

- Ягнята породы «буубэй» быстро набирают вес, а в холодное время года, когда кормовая база становится скудной, медленно расходуют жировые запасы. Но шерсть грубее, чем у наших тувинских короткожирнохвостовых овец, - поделился впечатлениями Кара-Кат Донгак.

Бурятские бараны стали популярны в Овюрском районе и завоевали признание местных чабанов. По их откликам, мясо практически не имеет специфического запаха, свойственного баранине, имеет среднюю жирность, на вкус напоминает телятину.

По словам начальника управления сельского хозяйства Овюрского района Артура Донгака, скрещивание «буубэй» с тувинской породой овец даёт хороший результат.
- Приплод получается крепкий и здоровый, хорошо переносит зимний мороз и летнюю жару. Но окончательные выводы будут сделаны после трёх лет разведения, - пояснил Артур Донгак.

Сейчас основной задачей Кара-Ката Донгака является равномерное распределение баранов производителей по животноводческим хозяйствам района. Это необходимо для получения жизнеспособного приплода и улучшения породных и племенных качеств сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает официальный портал Тувы.

Тува овцеводство сельское хозяйство животноводство Бурятия

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