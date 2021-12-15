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Победительнице Большого дальневосточного квеста вручили путёвку в Бурятию

Победительнице Большого дальневосточного квеста вручили путёвку в Бурятию
Общество,  Фото:dnidalnegovostoka
Награждение состоялось в Москве

Победительнице Большого дальневосточного квеста (0+) вручили путёвку на двоих в Бурятию. Торжественная церемония награждения победителей и финалистов Большого дальневосточного квеста состоялась в усадьбе Замятина-Третьякова в Москве. Мероприятие прошло в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».

Всего из 24 полуфиналистов квеста были определены восемь финалистов, которым вручили туристические путёвки на двоих в регионы ДФО. Так, увидеть достопримечательности Бурятии сможет Александра Матвеева.

Поездку в Амурскую области выиграла Екатерина Дмитриева, Николай Кононов отправится в путешествие по Камчатке, Анастасию Абрамову ждёт тур в Магаданскую область, Кристина Третьякова посетит Приморский край, Нину Романову готовы встречать в Якутии, Сахалинская область примет в гости Анатолия Дмитриева, а Анна Сольжиграсова сможет побывать в Хабаровском крае.

Финалистов и победителей квеста в торжественной обстановке поздравили представители регионов и вручили им сертификаты на путешествия и подарки. Они также поблагодарили собравшихся на церемонии за участие в квесте.

В этом году участниками Большого дальневосточного квеста стали 2386 человек со всей страны.

Квест проходил в онлайн-формате. Сперва участники выполняли игровые задания. Затем лучшие с помощью случайной жеребьёвки они были разделены на восемь региональных групп, то есть за каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока боролись по три претендента. Финалистам нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования.

- Мы старались сделать задания увлекательными, зрелищными и познавательными! Всё для того, чтобы открыть для тебя уникальный Дальний Восток с лучшей стороны! Встретимся в следующем году! – поделились организаторы.
квест туризм конкурс

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