Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля

Тарбагатайский коллектив выступил на гала-концерте победителей в Москве



Артисты народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» из Тарбагатайского района Бурятии стали лауреатами всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В этом году фестиваль объединил 263 коллектива народной музыки, народного танца, народной песни, фольклорные коллективы, 20 из которых стали победителями.



13 декабря на сцене Московского театра «Русская песня» состоялся гала-концерт лауреатов всероссийского фестиваля-конкурса, который в 2021 году проходит в номинации «Традиции». Культуру народов России представили 20 коллективов-обладателей грантов национального проекта «Культура» из Бурятии, Адыгеи, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Тывы, Чечни, Чувашии, Забайкальского края, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Ленинградской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Челябинской областей. От Бурятии выступали артисты народного этнографического ансамбля «Судьбинушка».



Во время концерта московские зрители познакомились с песенными, хореографическими и инструментальными номерами, фольклорными театрализованными композициями. Специальными гостями вечера стали государственный академический народный хор имени М.Е. Пятницкого, фолк-группа «Партизан-FM» и другие исполнители.



В фойе театра была представлена выставка национальных костюмов и изделий мастеров народных ремёсел различных регионов нашей необъятной страны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

