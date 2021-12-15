Конкурс «Улан-Удэ спортивный» проводится в 23-й раз
В Улан-Удэ наградят лучших спортсменов 2021 года.
Среди спортсменов и команд звания лучших будут присуждаться по следующим номинациям: по олимпийским и неолимпийским видам спорта, спортсмен с ограниченными возможностями, спортсмен-ветеран, юный спортсмен, тренер юного спортсмена, команда по игровым видам спорта и лучший тренер команды по игровым видам спорта.
В список вошли только жители Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии.
- У нас в городе 18 спортивных школ, спортом занимается порядка 10 тысяч спортсменов, поэтому важно и необходимо определить лучших, чтобы были видны их показатели, результаты, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.
Среди главных претендентов – серебряный призер Олимпийских игр Светлана Гомбоева, двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов, бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе Евгений Жербаев и другие спортсмены.
Результаты станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в конце декабря в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим спортсменом 2020 года стал борец Александр Богомоев. Титул он получил за золотую медаль чемпионата Европы.
В Улан-Удэ назовут лучшего спортсмена года
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