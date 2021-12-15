Конкурсный отбор прошли более 30 участников
В Забайкальском крае 8410 овцематок грубошёрстной и тонкорунной пород передано участникам долгосрочного социально-ориентированного пилотного проекта по развитию овцеводства «Семейная ферма. Забайкалье (отара)». 14 декабря прошла встреча с победителями конкурсного отбора и членами рабочей группы по координации проекта.
Победителями конкурсного отбора стали 32 участника из девяти районов Забайкальского края. Они обеспечены необходимым количеством овец в 200, 300, 400 и 500 голов.
Глава фермерского хозяйства из села Будалан Батор Жаргалов в рамках проекта приобрёл 500 голов овец грубошёрстной породы. А семья Базаровых из села Кункур будет ухаживать за овцами забайкальской тонкорунной породы.
- Очень рад, что представилась возможность заниматься традиционным видом хозяйствования наших предков. Будем стараться получить хороший приплод и передать их следующим участникам. Хочу пожелать, чтобы как можно больше наших земляков стали участниками программы и получили результат, – заявил Батомунко Базаров.
На реализацию проекта из внебюджетных источников выделено 50 миллионов рублей.
Напомним, что конкурс на участие в проекте был объявлен в августе этого года. Конкурсный отбор будет проводиться ежегодно. Желающих заниматься овцеводством будут обеспечивать ярками из уже полученного приплода в хозяйствах победителей первого этапа проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В Забайкалье победителям соцпроекта передано более 8000 овец
Общество, Фото:
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