Также возобновлены полёты из Читы в Краснокаменск
В Забайкальском крае авиакомпания «Аэросервис» озвучила планы по обслуживанию регулярных рейсов в регионе и за его пределами в период с 17 по 31 декабря. Как заявили представители авиаперевозчика, возобновляются полёты по регулярным маршрутам Чита – Краснокаменск и Чита – Красный Чикой – Иркутск. Кроме того, запускаются новые рейсы сообщением Иркутск – Чита – Газимурский Завод и Иркутск – Чита – Краснокаменск.
Напомним, с 4 декабря «Аэросервис» возобновил полёты по направлениям Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен и Чита – Тунгокочен – Усть-Каренга после того, как в начале декабря правительство России утвердило новые требования безопасности малых аэропортов.
- Отметим, что билеты на все внутренние рейсы в Забайкалье субсидируются для всех категорий пассажиров, средства на это ежегодно предусматривают в краевом бюджете, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье запустят новые авиарейсы
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