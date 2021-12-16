Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях примут участие спортсмены Иркутской области



В Байкальске с 17 по 19 декабря пройдут чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам с раздельного старта. Местом проведения станет лыжный стадион МБОУ ДО ДЮСШ в микрорайоне Южный.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области. Турнир проводится в возрастных группах:

- Мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1разряда);

- Юниоры – 17-18 лет (не ниже 2 разряда);

- Юноши – 15-16 лет (не ниже 3 разряда);

- Юноши – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда);

- Юниорки – 17-18 лет (не ниже 2 разряда);

- Девушки – 15-16 лет (не ниже 3 разряда);

- Девушки – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда).



17 декабря в 18:00 пройдёт судейская коллегия. 18 декабря в 12:00 стартует индивидуальная гонка классическим стилем. 19 декабря в 11:00 начнётся индивидуальная гонка свободным стилем.



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.



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