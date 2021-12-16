 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 декабря

15 декабря

Популярное

Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам

Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях примут участие спортсмены Иркутской области

В Байкальске с 17 по 19 декабря пройдут чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам с раздельного старта. Местом проведения станет лыжный стадион МБОУ ДО ДЮСШ в микрорайоне Южный.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области. Турнир проводится в возрастных группах:
- Мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1разряда);
- Юниоры – 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
- Юноши – 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
- Юноши – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда);
- Юниорки – 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
- Девушки – 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
- Девушки – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда).

17 декабря в 18:00 пройдёт судейская коллегия. 18 декабря в 12:00 стартует индивидуальная гонка классическим стилем. 19 декабря в 11:00 начнётся индивидуальная гонка свободным стилем.

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки лыжный спорт спорт Иркутская область Байкальск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Общество, 16.12.2021
В Бурятии завершился конкурс детских рисунков «Мой Улан-Удэ 2050»
В Чите проведут второй фестиваль унтов
В Чите проведут второй фестиваль унтов
Общество, 16.12.2021
Мастера представят жителям и гостям города унты на любой вкус
Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса
Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса
Общество, 16.12.2021
Её сочинение «Через тернии к звёздам» было посвящено теме освоения космоса
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
Общество, 16.12.2021
Весь комплекс огневых упражнений выполняется в одном заезде
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
Общество, 16.12.2021
Заявки принимаются до 31 января 2022 года
В Иркутске кинотеатр реконструируют в культурно-досуговый центр
В Иркутске кинотеатр реконструируют в культурно-досуговый центр
Общество, 16.12.2021
В нём разместятся библиотека, картинная галерея и помещения для занятий творчеством
В Бурятии проходит традиционная выставка-конкурс творческих работ
В Бурятии проходит традиционная выставка-конкурс творческих работ
Общество, 16.12.2021
В этом году мероприятие проводится в интерактивном формате
В России выбрали лучшего учителя бурятского языка
В России выбрали лучшего учителя бурятского языка
Общество, 16.12.2021
Им стала учитель из Окинского района Бурятии Арюна Иванова
Музыканты Иркутской области стали призёрами Дельфийских игр стран СНГ
Музыканты Иркутской области стали призёрами Дельфийских игр стран СНГ
Общество, 16.12.2021
В конкурсе участвовали молодые таланты 9 стран в возрасте от 10 до 25 лет
В Бурятии наградили лучших волонтёров
В Бурятии наградили лучших волонтёров
Общество, 16.12.2021
Подведены итоги республиканского конкурса «Республика Добрых Дел»
В Бурятии, возможно, введут спортивную охоту на баклана
В Бурятии, возможно, введут спортивную охоту на баклана
Общество, 16.12.2021
«Чёрной чумой Байкала» называют этих птиц жители Баргузинского района
Иркутская борица выиграла чемпионат России по грэпплингу
Иркутская борица выиграла чемпионат России по грэпплингу
Общество, 16.12.2021
Турнир проходил с 11 по 12 декабря в Москве
Четыре борицы Бурятии вышли в финал Кубка России
Четыре борицы Бурятии вышли в финал Кубка России
Общество, 16.12.2021
Финал в весовой категории до 57 кг будет полностью «бурятским»
В Бурятии увеличили прожиточный минимум на 2022 год
В Бурятии увеличили прожиточный минимум на 2022 год
Общество, 16.12.2021
Он составит 13793 рублей в расчёте на душу населения
95 лет отметила старейшина Автономии татар Бурятии
95 лет отметила старейшина Автономии татар Бурятии
Общество, 16.12.2021
Муслима апа живёт в селе Дырестуй Джидинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^