В соревнованиях примут участие спортсмены Иркутской области
В Байкальске с 17 по 19 декабря пройдут чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам с раздельного старта. Местом проведения станет лыжный стадион МБОУ ДО ДЮСШ в микрорайоне Южный.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области. Турнир проводится в возрастных группах:
- Мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1разряда);
- Юниоры – 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
- Юноши – 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
- Юноши – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда);
- Юниорки – 17-18 лет (не ниже 2 разряда);
- Девушки – 15-16 лет (не ниже 3 разряда);
- Девушки – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда).
17 декабря в 18:00 пройдёт судейская коллегия. 18 декабря в 12:00 стартует индивидуальная гонка классическим стилем. 19 декабря в 11:00 начнётся индивидуальная гонка свободным стилем.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам
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