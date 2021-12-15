В Бурятии лесничий «закрыл глаза» на порубочные остатки

Нарушители избежали ответственности
Участковый лесничий Кижингинского лесничества обвиняется по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
По версии следствия, специалист лесного хозяйства при проведении осмотра лесосеки внёс в акт заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений по очистке деляны от порубочных остатков. Из-за этого лесонарушители избежали административной ответственности.
Лесничему грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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