В Бурятии лесничий «закрыл глаза» на порубочные остатки

Нарушители избежали ответственности



Участковый лесничий Кижингинского лесничества обвиняется по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



По версии следствия, специалист лесного хозяйства при проведении осмотра лесосеки внёс в акт заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений по очистке деляны от порубочных остатков. Из-за этого лесонарушители избежали административной ответственности.



Лесничему грозит до двух лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

