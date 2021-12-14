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Одна школа и две гимназии Улан-Удэ вошли в топ-20 ДФО

Одна школа и две гимназии Улан-Удэ вошли в топ-20 ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Три средних учебных заведения столицы Бурятии стали лучшими по количеству поступивших в ведущие вузы России

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-20 лучших школ Дальневосточного федерального округа. В него вошли школа №49 и две гимназии № 14 и 59.

Комитет по образованию Улан-Удэ отмечает, что школа №49 вошла также в число лучших школ России, согласно исследованию, проведённому в 2021 году рейтинговым агенством RAEX.

- Благодаря профильному обучению в 10-11-х классах, выпускники успешно поступают в ведущие вузы России по соответствующему профилю: «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные направления», «Медицина», - сообщает городской комитет по образованию.

В топе-20 школ Дальневосточного федерального округа, по количеству поступивших в ведущие вузы России за 2021 год, на 10 месте - гимназия №14, на 14-м - школа № 49 и на 19-м – Российская классическая гимназия № 59. Выпускники этих средних учебных заведений поступили в ведущие вузы страны.

Лидирует в рейтинге Республиканский лицей-интернат Саха Якутии. На втором – лицей инновационных технологий из Хабаровска. Замыкает тройку лидеров – физико-технический лицей также из Якутска. Девять школ северной республики в топе-20 ДФО, многопрофильный лицей ЗабГУ на 20 месте. Забайкальский край упомянут два раза, Южно-Сахалинск – три раза.

Дальневосточный федеральный округ - самый крупный по площади округ с самой низкой плотностью населения. Дальневосточный ФО занимает территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Он объединяет 11 регионов: Амурскую область, Бурятию, Еврейскую АО, Забайкальский, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Якутию, Магаданскую и Сахалинскую области и Чукотский автономный округ. В рейтинг от RAEX вошли школы восьми регионов из них.
школа

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