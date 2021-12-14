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Известный эколог назвал две причины загрязнения воздуха Улан-Удэ

Известный эколог назвал две причины загрязнения воздуха Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ситуацию с плохим воздухом прокомментировал Евгений Кислов

Член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Экология» в Бурятии Евгений Кислов назвал два параметра, из-за которых воздух Улан-Удэ можно назвать плохим. Первый фактор - это бензапирен, попадающий в атмосферу во время отопительного сезона. Второй – пыль, которую несёт из Иволгинской долины.

- Иволгино-удинская долина не проветривается, и как следствие - в воздухе высокое содержание пыли. Второй параметр – это бензапирен, который образуется из-за отапливания не только частного сектора углём, - рассказал «Байкал Daily» Евгений Кислов.

Он считает, что ситуация с грязным воздухом в Улан-Удэ всегда плохая и усугубляется зимой. Выход из ситуации эколог видит в переходе частного сектора на экологически чистое топливо, ликвидацию ТЭЦ-1, которая находится в центре города и в низине, и строительство объездных дорог для грузового транспорта.

К примеру, достройка ТЭЦ-1 обойдётся бюджету в 9 млрд рублей, что, по мнению ученого, небольшие расходы для российского бюджета.

Как сообщал «Байкал Daily», Улан-Удэ и посёлок Селенгинск включены в список российских городов с самым грязным воздухом по итогам 2020 года.
экология загрязнение воздуха

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