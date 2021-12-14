Об этом заявил глава Рособрнадзора
Единый государственный экзамен в 2022 году состоится в доковидном формате в случае сохранения текущей эпидситуации в стране, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
- Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов, - сказал Музаев.
Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ.
Кроме того, Музаев отметил, что в России два года подряд не проводилась досрочная весенняя волна ЕГЭ, в следующем году она стоит в расписании с 21 марта по 8 апреля.
ЕГЭ в 2022 году планируют провести в обычном формате
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