ЕГЭ в 2022 году планируют провести в обычном формате

Об этом заявил глава Рособрнадзора



Единый государственный экзамен в 2022 году состоится в доковидном формате в случае сохранения текущей эпидситуации в стране, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.



- Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов, - сказал Музаев.



Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ.



Кроме того, Музаев отметил, что в России два года подряд не проводилась досрочная весенняя волна ЕГЭ, в следующем году она стоит в расписании с 21 марта по 8 апреля.

