Днём в республике местами до -33
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по северу до -43, по Прибайкалью и югу при облачности -13,-18, днём -12,-17, местами -22,-27, по северу местами -28,-33.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -14,-16.
В Бурятии температура опускалась до -43 градусов
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