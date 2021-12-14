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К Новому году в Иркутске установят 16 искусственных елей

К Новому году в Иркутске установят 16 искусственных елей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Работы планируют завершить до 25 декабря

16 новых искусственных елей установят в округах Иркутска. Также городские пространства к Новому году украсят более 20 объёмных световых фигур и около 30 гирлянд. Появятся 4 фотозоны. Напомним, в этом году на украшение улиц и общественных пространств выделено 17 миллионов рублей. Места были определены совместно с жителями.

– Новогодние зелёные красавицы высотой от 5 до 7 метров появятся во всех округах города. Искусственные ели установят в скверах по улицам Шахтёрская, Розы Люксембург, Сибирских партизан, Баумана, рядом с остановкой «Школьная», у хоккейного корта в микрорайоне Берёзовый в Ново-Ленино, на площади «50 лет октября», на территории общественного пространства между ледоколом Ангара и парком «Солнечный бульвар», на улицах Радищева и Красноярской, на «площади ракетчиков» в микрорайоне Зелёный, на бульваре Рябикова, на территории корта на 4-ой Железнодорожной, а также около ТЦ «Бум». Ещё две десятиметровых ели появятся в рощах «Синюшина гора» и «Звёздочка». Рабочие уже приступили к монтажу конструкций, – сообщили в МАУ «Праздник».

Живые ели появятся на улицах Трилиссера, Вилюйская и Маршала Жукова. Территории площадей, скверов и дворов украсят новые гирлянды. Оформление дополнят световые скульптуры. Так, например, на улице Баумана появится две объёмных фигуры в виде шара. Такие же установят на бульваре Рябикова и улице Карла Либкнехта. Ещё два шара используют в оформлении хоккейного корта «Авиатор». На Сибирских Партизан к празднику засияют «Часы-арка» и «Три Деда Мороза». Композиция с главным волшебником Нового года появится и на территории школы №32. Перед центральным входом в школу №76 установят сразу три фигуры: «Олень», «Ёлочка» и «Медведь». На улице Александра Невского будет смонтирована объёмная световая фигура в виде свечи.

Все оформленные площадки оснащены видеонаблюдением. Завершить работы планируется до 25 декабря, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Новый год Иркутск елка благоустройство

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