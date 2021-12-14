Ростуризм объявил о новом этапе турпоездок по России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В новом году стартует очередной этап программы поддержки внутреннего российского туризма



В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передаёт РИА Новости.



- Продажи стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, — приводит РИА Новости слова Догузовой.



Догузова также указала, что пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года.



Условия турпоездок по России остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности, на неё автоматически вернется 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.



В рамках этой программы в Бурятию прилетало несколько чартерных рейсов с туристами, желающими увидеть Байкал. Они оставили восторженные отзывы о Бурятии в соцсетях. Также россияне смогли увидеть и другие регионы страны.

